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В Харьковской области легковушка насмерть сбила мужчину и скрылась: водителя задержали

Сегодня, 13:50

От полученных травм 21-летний пешеход скончался на месте ДТП

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области.
В Харьковской области легковушка насмерть сбила мужчину и скрылась: водителя задержали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1e5/397/5ca1e539799fd.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1e5/397/5ca1e539799fd.jpeg Харьков От полученных травм 21-летний пешеход скончался на месте ДТП

В Харьковской области правоохранители задержали водителя, который сбил насмерть человека и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Смертельное ДТП произошло 31 марта около полуночи в городе Красноград. По словам свидетелей, ВАЗ 2110 серебристого цвета сбил мужчину возле автовокзала и скрылся с места ДТП. Погибшим оказался 21-летний юноша.

Копы получили ориентировку на автомобиль и начали его разыскивать. Когда они обнаружили легковушку, она двигалась на большой скорости, а водитель на требования полицейских остановиться не реагировал. Правоохранителям пришлось применить табельное огнестрельное оружие.

Как выяснилось, 30-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

"Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, пешеход, погиб, задержание, правоохранители, харьковская область, наезд, легковушка

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