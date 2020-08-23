В Харьковской области легковушка врезалась в грузовик: пострадали пятеро детей (фото)

В Харьковской области произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. В результате пострадали семь человек, пятеро из них – дети.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, авария случилась вблизи села Яковенково Балаклейского района. Водитель автомобиля Москвич ехал со стороны села Волохов Яр Чугуевского района в направлении города Балаклея. Грузовик в то время двигался впереди него в попутном направлении. Во время обгона водитель легковушки не справился с управлением и врезался в грузовик TATA, который стоял на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией.

В результате ДТП семерых пассажиров легковушки с травмами доставили в Балаклейскую центральную районную больницу. Среди пострадавших — 37-летний мужчина, 34-летняя женщина и пятеро детей – пятилетняя девочка и четверо мальчиков в возрасте от девяти до 12 лет.

После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой.

Сведения о ДТП внесли в Единый учет заявлений и сообщений Балаклейского отдела полиции.

Ранее мы сообщали, что в Одессе легковой автомобиль одной из службы такси на скорости врезался в припаркованный грузовик. Авария произошла в районе известного рынка "7-й километр".

Также напомним, ранее в этом году в Одесской области на трассе Одесса – Киев произошло масштабное ДТП – столкнулись сразу 11 автомобилей. На месте погиб водитель автобуса. Причиной ДТП в полиции назвали погодные условия: мокрое покрытие и плохую видимость из-за тумана.

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