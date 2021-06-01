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В Харьковской области лоб в лоб столкнулись легковушки, есть погибшие (фото)

1 июня, 19:32

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Чугуевском районе, в результате которого погибли три человека

В Харьковской области на трассе Чугуев-Меловое произошло столкновение автомобиля Toyota Hilux под управлением 52-летнего мужчины, который двигался со стороны города Купянск в направлении Харькова и автомобиля Daewoo Lanos, который двигался во встречном направлении.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, смертельные травмы получил 59-летний водитель легковушки и две женщины – пассажирки транспортного средства. Пострадал также 53-летний водитель Toyota, его доставили в больницу.

Спасатели доставали тела погибших людей из искореженного автомобиля. Фото: коллаж "Сегодня"

Спасатели доставали тела погибших людей из искореженного автомобиля. Фото: коллаж "Сегодня"

В настоящее время продолжается осмотр места ДТП, устанавливаются свидетели.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области произошло смертельное ДТП.

Также напомним, в Днепропетровской области в ДТП с самосвалом погибли люди.

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