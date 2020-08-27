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В Харькове провели рейды по ресторанам и рынкам: как там соблюдают карантин

27 августа, 10:26

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Госпродпотребслужба пополняет списки нарушителей карантина

Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области продолжает контроль за соблюдением профилактических и противоэпидемических мероприятий субъектами хозяйствования в областном центре.

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Как рассказали в пресс-службе управления, с 17 по 25 августа сотрудники службы провели 1205 проверок заведений общественного питания, продовольственной торговли и рынков. В результате нарушения выявили на 505 объектах, им выдали предписания.

Также специалисты Госпродпотребслужбы вместе с правоохранителями провели 252 проверки в заведениях общественного питания, ночных клубах и общественном транспорте.

Там они зафиксировали нарушение посетителями масочного режима, отсутствие защитных очков на работниках и отсутствие контейнеров для сбора использованных масок.

Кроме того, в указанных местах не проводят дезинфекцию контактных поверхностей каждые два часа.

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Ранее мы сообщали, что число заболевших COVID-19 в Харьковской области превысило 8 тысяч.

Также напомним, в Харькове после праздников прогнозируют вспышку коронавируса – медики могут не выдержать.

Кроме того, в Украине продают липовые справки об отсутствии COVID-19, подробности в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин харьковская область нарушение ограничения рейды Госпродпотребслужба
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