В Харькове провели рейды по ресторанам и рынкам: как там соблюдают карантин

Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области продолжает контроль за соблюдением профилактических и противоэпидемических мероприятий субъектами хозяйствования в областном центре.
Как рассказали в пресс-службе управления, с 17 по 25 августа сотрудники службы провели 1205 проверок заведений общественного питания, продовольственной торговли и рынков. В результате нарушения выявили на 505 объектах, им выдали предписания.
Также специалисты Госпродпотребслужбы вместе с правоохранителями провели 252 проверки в заведениях общественного питания, ночных клубах и общественном транспорте.
Там они зафиксировали нарушение посетителями масочного режима, отсутствие защитных очков на работниках и отсутствие контейнеров для сбора использованных масок.
Кроме того, в указанных местах не проводят дезинфекцию контактных поверхностей каждые два часа.
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