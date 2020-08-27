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Число заболевших COVID-19 в Харьковской области превысило 8 тысяч

27 августа, 10:16

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

За последние сутки в регионе зафиксировали пять смертей от коронавируса

Харьковская область снова стала одним из антилидеров по числу новых зараженных коронавирусной инфекцией в Украине. За последние сутки, 26 августа, в регионе COVID-19 диагностировали у 218 человек.

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По данным системы мониторинга Совета нацбезопасности, общее число инфицированных в области уже достигло 8202. С начала эпидемии в регионе от коронавируса скончались 196 человек (пять за последние сутки). А вот 3094 жителям области удалось вылечиться.

Ранее мы сообщали, что харьковские врачи уже заявляли о нехватке мест в реанимации. Медики предупреждают, что с темпами распространения коронавирусной инфекции вскоре могут не справиться.

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Также мы писали, что харьковчане с размахом отметили День города и День Независимости Украины. В эти выходные они массово гуляли по улицам, посещали мероприятия и игнорировали карантин. Такая беспечность в разгар эпидемии, по словам медиков, грозит городу вспышкой COVID-19.

А тем временем в Украине продают липовые справки об отсутствии COVID-19, подробности смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Харьков харьковская область больные инфекция заражение коронавирус
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