Українська
$ 27,69
32,55
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Харькова

В Харьковской области мать залечила ребенка до смерти

2 августа, 19:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Женщина не обращалась за помощью к медикам

В Харьковской области скончался 12-летний ребенок. Мать мальчика рассказала полицейским, что он болел ангиной.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП, инцидент произошел в Изюмском районе 1 августа. В полицию поступило сообщение о том, что в приемное отделение больницы доставили мальчика без признаков жизни.

Выяснилось, что женщина лечила сына дома самостоятельно, в медицинские учреждения за помощью не обращалась. Внезапно мальчик потерял сознание, после чего мать принесла его в приемное отделение районной больницы, где медики констатировали смерть ребенка.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

"Следователем открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. По данному факту проводится проверка", – рассказали в полиции.

Ранее мы сообщали, что в Одессе от ожогов умерла пятилетняя девочка. Ребенок сутки лежал дома с тяжелыми ожогами, пока мать искала деньги "на врачей".

Также мы писали, что на Закарпатье младенец погиб из-за переохлаждения. Его 17-летнюю мать приговорили к условному лишению свободы.

А на Волыни женщина убила своего новорожденного ребенка, а тельце закопала на огороде:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
трагедия подросток полиция харьковская область ангина
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Отправлял не только в Луцк": возможный сообщник "луцкого террориста" торговал оружиемЗапад
В Харькове неделю ищут без вести пропавшую девочку: фото и приметы
В Харькове неделю ищут без вести пропавшую девочку: фото и приметыХарьков
Украина с 1 августа меняет правила карантина: что означает деление на зоны
Украина с 1 августа меняет правила карантина: что означает деление на зоныУкраина
В Харькове коронавирусом заразились сотрудницы облсовета: что известно
В Харькове коронавирусом заразились сотрудницы облсовета: что известноХарьков
Под Харьковом
Под Харьковом "скорая" насмерть сбила женщинуХарьков
В Харькове во время ремонтных работ погибли четверо коммунальщиков: что произошло
В Харькове во время ремонтных работ погибли четверо коммунальщиков: что произошлоХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять