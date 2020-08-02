В Харьковской области мать залечила ребенка до смерти

Женщина не обращалась за помощью к медикам

В Харьковской области скончался 12-летний ребенок. Мать мальчика рассказала полицейским, что он болел ангиной.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП, инцидент произошел в Изюмском районе 1 августа. В полицию поступило сообщение о том, что в приемное отделение больницы доставили мальчика без признаков жизни.

Выяснилось, что женщина лечила сына дома самостоятельно, в медицинские учреждения за помощью не обращалась. Внезапно мальчик потерял сознание, после чего мать принесла его в приемное отделение районной больницы, где медики констатировали смерть ребенка.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

"Следователем открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. По данному факту проводится проверка", – рассказали в полиции.

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