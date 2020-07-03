В Одессе от ожогов умерла пятилетняя девочка: мать затянула с вызовом скорой

Ребенок сутки лежал дома с тяжелыми ожогами, пока мать искала деньги "на врачей"

В Одессе умерла пятилетняя девочка, которая получила тяжелые ожоги 35% тела. Ребенок сутки пролежал дома в тяжелом состоянии, пока мать искала деньги "на врачей".

О смерти ребенка в своем Facebook сообщила волонтер Катерина Ножевникова, руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров".

По ее словам, девочка жила в одном из маленьких сел. Она играла со спичками, на ней загорелась синтетическая футболка, а ее мать в это время находилась на улице и занималась домашним хозяйством.

После инцидента ребенок целые сутки лежал дома, пока мать собирала у соседей деньги на вызов скорой помощи. Когда девочку привезли в медучреждение, она была в критическом состоянии.

Волонтер объявила в Сети сбор средств – на первое время маленькой пациентке были нужны медикаменты на сумму в 12 тысяч гривен. За несколько часов было собрано более 23 тысяч гривен, однако эти деньги девочке уже не помогли – несмотря на все усилия врачей, она умерла.

Стоит добавить, что в своем сообщении о сборе средств на спасение жизни ребенка волонтер описала ситуацию, которая сложилась перед трагедией. Оказалось, что мать жила в небольшом селе в Одесской области и в одиночку воспитывала троих детей – пяти, семи и девяти лет.

Кроме того, на странице Ножевниковой опубликовано сообщение врача Одесского ожогового центра Сергея Смирного, который напомнил о действиях, необходимых для спасения жизни и здоровья ребенка, получившего ожог.

Медик подчеркнул, что правильные действия значительно облегчают и страдания ребенка, и работу врачей, а в перспективе позволят пострадавшему малышу вести обычную жизнь среди сверстников. В то же время, неправильные действия взрослых могут обернуться как психологической травмой, привести к физическим травмам, возникновению рубцов, а иногда – будут стоить ребенку жизни.

Напомним, ранее в Одесской области погиб младенец, получивший ожоги во время детских игр своего старшего брата – на малыша перевернули чайник с кипятком.

"Прибежав на крики, 27-летняя мать не обратилась за помощью к медикам, а решила самостоятельно обработать пораженные участки тела средством для лечения ожогов. А на следующий день мальчик перестал подавать признаки жизни. Врачи "скорой", которых по просьбе матери вызвала соседка, констатировали его смерть и сообщили о происшествии в полицию", – отметили копы.

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