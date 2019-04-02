В Харьковской области микроавтобус насмерть сбил мужчину
Водитель скрылся с места аварии, его уже задержали
В Богодуховском районе Харьковской области микроавтобус Volkswagen сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Сбитый пешеход от полученных травм скончался, сообщили в пресс-службе полиции региона.
Смертельное ДТП произошло 1 апреля в 20:12 у автозаправочной станции на автодороге "Ахтырка-Богодухов". Там Volkswagen серого цвета сбил пешехода и уехал с места происшествия. Под колесами микроавтобуса оказался 34-летний местный житель. На момент наезда мужчина шел по правому краю проезжей части.
Правоохранители оперативно разыскали сбивший пешехода микроавтобус. За рулем Volkswagen находился 23-летний житель Харькова.
"Следователем следственного управления ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что водителю легковушки грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
На данный момент решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и сообщении ему о подозрении.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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