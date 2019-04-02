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В Харьковской области микроавтобус насмерть сбил мужчину

Сегодня, 11:28

Водитель скрылся с места аварии, его уже задержали

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области.
В Харьковской области микроавтобус насмерть сбил мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/31d/505/5ca31d5058f0c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/31d/505/5ca31d5058f0c.jpg Харьков Водитель скрылся с места аварии, его уже задержали

В Богодуховском районе Харьковской области микроавтобус Volkswagen сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Сбитый пешеход от полученных травм скончался, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Смертельное ДТП произошло 1 апреля в 20:12 у автозаправочной станции на автодороге "Ахтырка-Богодухов". Там Volkswagen серого цвета сбил пешехода и уехал с места происшествия. Под колесами микроавтобуса оказался 34-летний местный житель. На момент наезда мужчина шел по правому краю проезжей части.

Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители оперативно разыскали сбивший пешехода микроавтобус. За рулем Volkswagen находился 23-летний житель Харькова.

"Следователем следственного управления ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что водителю легковушки грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

На данный момент решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и сообщении ему о подозрении.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, пешеход, мужчина, харьковская область, наезд, микроавтобус, погибший

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