В Харьковской области мошенник под видом полицейского ограбил пенсионерку
Женщине сообщили, что ее сына задержали за избиение парня
В Харьковской области мошенники обманом завладели сбережениями 67-летней женщины. Пенсионерка лишилась 58 тысяч гривен, сообщили в пресс-службе ГУНП области.
Жертвой мошенников стала жительница поселка Золочев. По словам пострадавшей, на ее стационарный телефон позвонил неизвестный и представился работником милиции. Мужчина сообщил пенсионерке, что ее сына задержали за избиение парня и пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице. Мошенник рассказал женщине, что для лечения последнего нужны деньги. У мошенника была сообщница, которой пенсионерка отдала свои сбережения.
"Следователем открыто уголовное производство ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы", – рассказали в полиции и отметили, что личности злоумышленников устанавливает полиция.
Ранее мы писали о том, что в Тернополе правоохранители разоблачили и задержали мошенника из оккупированных территорий и его сообщника. Преступники выманивали деньги по телефону.
Кроме того, в декабре была арестована банда, выманившая у украинцев 20 млн гривен через фиктивные биржи. Организатором мошенничества стал 34-летний киевлянин.
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