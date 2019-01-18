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В Харьковской области мошенник под видом полицейского ограбил пенсионерку

Сегодня, 10:44

Женщине сообщили, что ее сына задержали за избиение парня

Жертвой мошенников стала жительница поселка Золочев
Жертвой мошенников стала жительница поселка Золочев. Фото: Pixabay
В Харьковской области мошенник под видом полицейского ограбил пенсионерку https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/191/fc1/5c4191fc1a0db.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/191/fc1/5c4191fc1a0db.jpg Харьков Женщине сообщили, что ее сына задержали за избиение парня

В Харьковской области мошенники обманом завладели сбережениями 67-летней женщины. Пенсионерка лишилась 58 тысяч гривен, сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Жертвой мошенников стала жительница поселка Золочев. По словам пострадавшей, на ее стационарный телефон позвонил неизвестный и представился работником милиции. Мужчина сообщил пенсионерке, что ее сына задержали за избиение парня и пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице. Мошенник рассказал женщине, что для лечения последнего нужны деньги. У мошенника была сообщница, которой пенсионерка отдала свои сбережения.

"Следователем открыто уголовное производство ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы", – рассказали в полиции и отметили, что личности злоумышленников устанавливает полиция.

Ранее мы писали о том, что в Тернополе правоохранители разоблачили и задержали мошенника из оккупированных территорий и его сообщника. Преступники выманивали деньги по телефону.

Кроме того, в декабре была арестована банда, выманившая у украинцев 20 млн гривен через фиктивные биржи. Организатором мошенничества стал 34-летний киевлянин.

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