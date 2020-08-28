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В Харьковской области мужчина напал на врачей, которые пытались его спасти

28 августа, 19:03

Руслан Ровик Руслан Ровик

Медики пытались помощь мужчине, который ножом ранил себя в бедро

В Харьковской области пьяный мужчина ранил себя ножом и набросился на врачей скорой помощи, которые прибыли, чтобы ему помочь.

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Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 20-летний мужчина ударил себя ножом в бедро.

Прибывшая на вызов бригада выяснила, что молодой человек находится в состоянии сильного опьянения. Во время осмотра он вел себя агрессивно и ударил фельдшера рукой по лицу.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

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Напомним, что в Киеве на улице Выговского 19-летняя девушка упала в канализационную шахту и не смогла самостоятельно из нее выбраться. В итоге девушку спасали копы. Также в столице патрульные полицейские вытащили из Днепра женщину, упавшую в реку, и мужчину, который пытался ее спасти, но не мог вылезти на берег.

Кроме того, из ямы дождевой канализации в столице копы спасли голого мужчину.

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чугуев медики врачи харьковская область скорая помощь нападение

Источник: Сегодня

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