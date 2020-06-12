В Харьковской области мужчина погиб, пытаясь украсть электричество

Молодой человек пытался скрытно подключиться к линии электропередач

В Харьковской области 33-летний житель села Гурьев Казачок Золочевского района погиб, пытаясь тайком подключиться к линии электропередач.

Об этом сообщили на предприятии "Харьковоблэнерго".

Как стало известно, молодой человек дотронулся до провода, который находился под напряжением, и его ударило током.

Полицейские выяснили, что дом, в котором жил мужчина, был отключен от электричества за неуплату еще четыре года назад.

Напомним, ранее в Ровно семилетний ребенок получил смертельный удар током.

Также сообщалось, что в городе Чертков Тернопольской области от удара токомпогиб подросток.При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что восьмиклассник вместе с пятью товарищами в возрасте 14-15 лет играли в прятки на территории недействующей химчистки.

Также в Тернопольской области 12-летний мальчик попал в больницу с ожогами колен и плеч. Травмы ребенок получил на территории детского сада.

Как оказалось, происшествие случилось во время игры в прятки, когда один из участников решил спрятаться в трансформаторной будке и получил удар электрического разряда.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться