В Тернопольской области на территории детсада ребенка ударило током

Школьники играли в прятки на детской площадке

В Тернопольской области 12-летний мальчик попал в больницу с ожогами колен и плеч. Травмы ребенок получил на территории детского сада.

"20 октября трое сверстников – жителей села Илавче, что в Теребовлянском районе, зашли на детскую площадку поиграть в прятки. Один из них спрятался в трансформаторной будке, где случайно прикоснулся к оборудованию", – сообщают в полиции.

Парня ударило током и на крик прибежали товарищи. Они и вытащили его из помещения, позвали на помощь родителей и вызвали "скорую".

Ребята говорят, что помещение электростанции было открыто. Ребенка госпитализировали в больницу. У мальчика травмы средней тяжести.

Правоохранители устанавливают причины происшествия, открыто досудебное расследование. Уже известно, что подстанция принадлежит местному РЭС.

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В Ровно семилетний ребенок получил смертельный удар током

Также сообщалось, что в городе Чортков Тернопольской области от удара токомпогиб подросток.При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что восьмиклассник вместе с пятью товарищами в возрасте 14-15 лет играли в прятки на территории недействующей химчистки.

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