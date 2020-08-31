В Харьковской области нашли огромный тайник с взрывчаткой и боеприпасами: фото и видео

Копы обнаружили тысячи патронов, сотни гранат и выстрелов к реактивным гранатометам

В Харьковской области, на территории города Люботин, нашли огромный тайник с боеприпасами и взрывчаткой. Стражи порядка вместе с саперами на протяжении двух дней извлекали опасные предметы из гаража.

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Как сообщили в областном управлении Нацполиции, изъяты тротиловые шашки, почти 62 тысячи патронов различного калибра и множество вспомогательных военных средств.

"В подвальном помещении гаража изъяли 472 корпуса ручных гранат различного типа, 480 запалов типа "УЗРГМ", 668 гранатометных выстрелов различного типа, 121 пусковых ракетных двигателей, 49 реактивных противотанковых гранат различного типа, 66 ручных дымовых гранат. Также изъято 20 сигнальных, осветительных, минометных и противопехотных мин", – говорится в сообщении.

Кроме того, стражи порядка обнаружили 55 ящиков с патронами различного калибра, а также 20 тротиловых шашек общим весом 5 килограмм, изъято семь кг пластида, полтора кг другого взрывчатого вещества, взрывные устройства и другие боеприпасы.

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В настоящее время копы устанавливают происхождение изъятых боеприпасов и тех, кто может быть причастен к организации незаконного хранения боеприпасов и оружия. Было открыто уголовное производство по статье о "незаконном обороте оружия, взрывчатки и боеприпасов".

Напомним, что не так давно в Донецкой области мужчина, собирая хворост, наткнулся на тайник с боеприпасами.

Кроме того, схрон с оружием и боеприпасами обнаружили и в лесополосе на территории в Луганской области.

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