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В Харьковской области от коронавируса умерла медик: что о ней известно

25 июня, 11:50

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Всего в области зафиксировано 1947 случаев заболевания

В Харьковской области в городе Первомайском умерла медик, зараженная коронавирусом. Мэр города Николай Бакшеев рассказал, что речь идет о 49-летней заведующей хозяйством центра оказания первичной медико-санитарной помощи, пишет KharkivToday.

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"Она имела сопутствующие патологии. Примерно неделю назад она проходила лечение в инфекционном отделении нашей ЦРБ, где-то неделю назад ее перевели в областную инфекционную больницу. И нам стало известно, что сегодня ночью она умерла", – рассказал мэр.

Однако Бакшеев пока не знает, где женщина могла заразиться. По его словам, она не контактировала с пациентами с COVID-19. Более того, медик работала не в Центральной районной больнице, где есть инфекционное отделение, а в Центре оказания первичной медико-санитарной помощи.

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"Это служба семейных врачей. Они проводят прием в том числе пациентов с коронавирусной инфекцией, назначая им амбулаторное лечение, но сказать, что она связана с этим приемом, нельзя. Она не была среди тех, кто у нас в "красной зоне" работал", – добавил Бакшеев.

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По данным СНБО, за последние сутки в Харьковской области подтвердили 55 случаев заражения. Еще 27 человек выздоровели. По состоянию на 25 июня, в регионе зафиксировано 1947 случаев заболевания COVID-19, 977 человек выздоровели.

Напомним, ранее в Харькове от коронавируса умер 28-летний мужчина, который также страдал от серьезного онкологического заболевания.

Кроме того, в Дергачах Харьковской области зафиксировали новую вспышку коронавируса – заболели работники управления образования, культуры, молодежи и спорта местной райгосадминистрации.

Видео: Дергачевская районная госадминистрация

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