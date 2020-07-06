В Харьковской области подростки избили и ограбили взрослого мужчину

В Змиевском районе Харьковской области полицейские задержали троих подростков в возрасте от 14 до 16 лет – их подозревают в избиении и ограблении мужчины.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

По данным следствия, инцидент произошел в поселке Слобожанское. Двое братьев и их товарищ находились на детской площадке во дворе многоквартирного дома, увидели пьяного мужчину и решили поживиться за его счет.

"Подростки избили потерпевшего – нанесли ему удары руками и ногами в лицо и грудную клетку. Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, несовершеннолетние завладели его мобильным телефоном, кошельком и деньгами", – отметили полицейские.

Было открыто уголовное производство по статье "Грабеж". Двоим участникам нападения, братьям 15 и 16 лет, объявили о подозрении. В случае если их вина будет доказана, подросткам грозит до шести лет за решеткой.

Напомним, ранее в Киеве пожаловались на агрессивных подростков, которые нападают на прохожих. Молодые люди облюбовали место возле станции метро "Минская", собираясь возле одного из ТЦ большими группами, иногда до 20 человек.

Также жители столичного микрорайона Отрадный сообщали о случаях избиения детей группой молодых людей. Отмечалось, что нападавшие бьют своих жертв ногами и разбегаются, а также угрожают расправой людям, которые рассказывают об избиениях.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что в Одесской области полицейские задержали двоих подростков, которые подозреваются в жестоком избиении бездомного мужчины ради забавы.

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