В Харьковской области трагически погибла восьмилетняя девочка

Дети играли на песчаном карьере, когда обвалился грунт и малышей засыпало

В Харьковской области произошла трагедия – в Золочевском районе песком насмерть засыпало восьмилетнюю девочку.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

По данным стражей порядка, инцидент случился 6 мая около 15:20 рядом с поселком Золочев. Трое детей в возрасте от пяти до девяти лет играли возле песчаного карьера в присутствии родителей.

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Когда произошел обвал грунта, детей засыпало. Двоих пострадавших сумели вытащить сразу, а девочку нашли лишь спустя 15-20 минут. Она была уже без сознания. Несмотря на попытки, реанимировать ребенка не удалось.

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Было открыто уголовное производство по статье "убийство" с пометкой "несчастный случай". Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее под Харьковом произошла еще одна трагедия, где жертвой стал ребенок – 30 апреля в селе Подворки заметили обнаженную женщину, которая бегала по дороге с человеческой головой в пакете, а соцсети заполнили жутчайшие фото и видео инцидента.

Также стало известно, что женщина бегала с головой своей дочери, 13-летней Кристины Пьяновой. Мать девочки задержали – в суде Татьяна вела себя вызывающе и кричала на судью.

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