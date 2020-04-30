"Ты меня рожал?": женщина, которая ходила с отрезанной головой дочери, устроила скандал в суде (видео)

В Сети появилось видео суда над женщиной, которую сегодня задержали голой под Харьковом с отрезанной головой собственной дочери. Как стало известно, женщину зовут Татьяна Пьянова.

В суде задержанная вела себя вызывающее, отказывалась слушать как судью, так и полицейских.

"Вам, наверное, скучно. Вам не на кого время потратить?", – говорит громко женщина после вопроса судьи.

И тут же обращается к стоящему рядом полицейскому: "Не толкай меня! Ты меня рожал, что ты меня трогаешь?"

"Госпожа, Пьянова, вы…", - пытается перекричать женщину судья. "Я не Пьянова! Где вы взяли такую информацию? Я не буду вас слушать, потому что я не та, за кого меня принимают", – отмечает женщина, на которой из одежды одно окровавленное покрывало.

После этого судья уходит, а женщина отмечает, что все выяснится 9 мая.

Видео: Аня Юрченко

Как сообщал сайт "Сегодня", женщина была задержана сегодня, 30 апреля, в селе Подворки, что под Харьковом. Она шла абсолютной голой, а в руках несла пакет, в котором находилась окровавленная женская голова.

Как выяснилось, голова принадлежит ее 13-летней дочери. О страшном происшествии в полицию сообщил родной дядя девочки, который пришел домой и увидел труп ребенка.

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