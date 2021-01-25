В ДТП с микроавтобусом на Львовщине погибли два человека, есть пострадавшие (фото)

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом и двумя легковыми автомобилями на автодороге Киев – Чоп погибли двое людей, еще четверо травмированы.

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Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

Авария произошла на трассе у населенного пункта Дубина около 17:00, движение там из-за этого было частично затруднено и полиция обеспечивала реверсное движение.

Другие подробности ДТП пока не сообщаются.

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Напомним, 23 января на Львовщине столкнулись поезд и маршрутный автобус, вследствие ДТП пострадали два человека.

Мы также сообщали, что в Киеве на Лукьяновке мусоровоз протаранил сразу девять автомобилей- машину занесло на скользкой горке.

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