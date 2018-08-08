В Харьковской области произошло наводнение: затопило огороды местных жителей

В поселке Печенеги Харьковской области река Северский Донец вышла из берегов и затопила огороды местных жителей.

По словам жителей поселка, такого наводнения летом они еще не видели. Большая вода натворила много беды. В частности, затопила огороды, и фермеры потеряли свой урожай. Сейчас пострадавшие от наводнения готовят обращение в поселковый совет: надеются получить компенсацию за утраченные овощи.

"Вчера у нас была сессия. Депутаты приняли решение, если будут обращения к нам и официальные заявления – мы будем создавать комиссию, будем считать ущерб и постараемся возместить. Внештатная ситуация, не буду скрывать", – говорит Юрий Мариненко, председатель Печенежского поселкового совета.

По его словам, уровень воды в реке поднялся из-за обильных дождей в России. Но россияне, по словам украинских коммунальщиков, о чрезвычайной ситуации вовремя их не предупредили.

Не так давно наводнения обрушились на юг Польши.

А в Болгарии в муниципалитете Тетевен объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за мощного наводнения. В течение последних суток на квадратный метр территории выпало 99 литров осадков.