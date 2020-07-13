В Харьковской области пропали четверо подростков: фото и приметы

В Харьковской области полиция разыскивает четырех пропавших подростков. Вечером, 12 июля, они ушли из дома семейного типа, расположенного в селе Зеленый Гай Лозовского района, и до сих пор не вернулись.
Полиция просит помочь в поисках 14-летнего Максима Кучеренко, 17-летнего Виталия Фольтена, 13-летней Карины и 12-летнего Ивана Иващенко.
Приметы Максима: рост – 162-169 см, худощавого телосложения, волосы каштановые. Был одет в футболку, спортивные штаны, сине-серые кроссовки. На руках у парня есть порезы, татуировки "крестики-нолики", и маленькие татуировки.
Приметы Виталия: рост – 162-169 см, полного телосложения, волосы короткие. На правой руке – палец в гипсе.
Приметы Карины: рост – 152 см, полного телосложения, черные волосы. При себе у нее был зеленый рюкзак.
Приметы Ивана: маленького роста, волосы короткие, полного телосложения. На руке имеет следы от повреждения сеткой.
Ранее мы писали, что во Львове две школьницы вышли из такси и пропали. По словам таксиста, он высадил своих пассажирок возле магазина "Сильпо" в Рясном и дальше отправился по своим делам.
А в Днепропетровской области двухлетнего ребенка потеряли в лесу.
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