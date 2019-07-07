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В Харьковской области проводят капитальный ремонт дорог: как идут работы

7 июля, 02:24

Светличная осмотрела объем работ, которые уже выполнены


4 июля во время рабочей поездки в Первомайский и Лозовской районы области глава ХОГА проверила ход ремонтных работ на дороге Мерефа – Лозовая – Павлоград.

Юлия Светличная осмотрела объем работ, которые уже выполнены, а также ознакомилась с дальнейшими планами дорожников. О ходе работ председателю Харьковской ОГА отчитались руководители Службы автомобильных дорог в Харьковской области и ГП "Дороги Харьковщины", которое отвечает за строительство объездной дороги города Лозовая.

Руководитель области акцентировала внимание дорожников на безусловном требовании контролировать качество работ и целевое использование средств.

"Напоминаю Службе автомобильных дорог и всем строителям: личный и постоянный контроль должен быть – не только качества выполненных работ, но и строительных материалов (в первую очередь, это касается асфальта) и, конечно, технологии, – отметила Юлия Светличная. – Вы должны отнестись с полной ответственностью к каждой копейке бюджетных средств – чтобы она была использована по назначению".

Глава ХОГА также обратилась к присутствующим на месте представителям правоохранительных органов области.

"Прошу силовые структуры обратить внимание на то, чтобы целевое использование средств было соблюдено. Не мешать строительству дороги, а использовать все возможности, чтобы все финансирование было использовано по назначению", – сказала Юлия Светличная.

Напомним, в этом году запланировано восстановить 76 км трассы Мерефа – Лозовая – Павлоград, а также построить объездную дорогу для города Лозовая. Выделения необходимых для комплексного ремонта средств отдельной строкой в госбюджете этого года добилась глава ХОГА Юлия Светличная.

Ранее мы писали, что Гройсман за рулем автомобиля проинспектировал ремонт трассы Киев-Одесса.

Напомним, что Гройсман заявлял, что в 2019 году на восстановление местных дорог будет выделено 14,7 млрд грн.

Также премьер отметил, что в Украине нужно уменьшать объемы ямочного ремонта дорог и увеличивать долю капитального ремонта, ведь последний – имеет гарантию качества.

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