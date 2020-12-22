В Харьковской области работник автосервиса украл авто у клиентки и попал в ДТП (фото и видео)

В Харьковской области сотрудник автосервиса завладел автомобилем клиентки. Во время движения злоумышленник не справился с управлением и слетел с дороги.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По данным правоохранителей, в Липецком районе 21-летняя девушка оставила свой Lexus RX 300 в селе Циркуны для ремонта. 37-летний пьяный сотрудник автосервиса угнал транспортное средство.
Когда он двигался по кольцевой дороге вблизи экопарка, не справился с управлением и слетел с трассы в лесополосу.
Правонарушителя с многочисленными травмами доставили в больницу в Харькове. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Харьковской области 14-летний мальчик угнал и разбил три авто.
Кроме того, недавно житель Чернигова угнал авто и попал на нем в ДТП.
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