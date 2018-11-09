В Харьковской области родителей подозревают в убийстве трехлетней девочки

Сегодня, 12:00

Причиной смерти ребенка стала закрытая черепно-мозговая травма

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В поселке Ковшаровка Купянского района Харьковской области внезапно умерла трехлетняя девочка. Пытках и убийстве ребенка подозревают ее родителей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Сообщение о внезапной смерти ребенка от фельдшера скорой медицинской помощи в полицию поступило 24 сентября. Мать девочки рассказала правоохранителям, что ее дочь ела яблоко и подавилась. Но, как показали результаты заключения судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка стала закрытая черепно-мозговая травма.

По факту смерти девочки полицейские открыли уголовное производство по 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 8 ноября матери погибшей девочки и ее сожителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины. Паре грозит от 5 до 10 лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что в Мелитополе Запорожской области в ночь на 16 октября мужчина убил своего девятилетнего сына, нанеся ему пять ударов ножом, пока ребенок спал.

Кроме того, в Черкассах 16-летнюю студентку подозревают в убийстве своего ребенка. 
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