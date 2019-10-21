В Харьковской области СБУ перехватила контрабанду химикатов в Россию: видео

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В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабандные поставки химикатов в Россию.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, контрабандой сельскохозяйственной химии занимались жители приграничных районов, и оперативники спецслужбы задержали дельцов на отправке очередной партии весом в более чем 700 килограммов.

Следователи СБУ установили, что контрабандисты переправляли в РФ оптовые партии средств для защиты растений производства известных мировых производителей. Грузовики с химикатами периодически курсировали к границе, где товар разгружали и передавали сообщникам вне контрольно-пропускных пунктов.

Нелегальная схема дала сбой, и спецслужба задержала злоумышленников во время очередной переправки партии химии ориентировочной стоимостью в 600 тысяч гривен.

Было проведено 20 обысков по месту жительства контрабандистов и помещений, где хранится товар, правоохранители изъяли еще более десяти тонн подготовленного к отправке товара.

Было открыто уголовное производство, решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении контрабанды отравляющих веществ. Продолжаются следственные действия.

Раскрытие противоправной деятельности велось СБУ совместно с Государственной пограничной службой под процессуальным руководством прокуратуры.

Отметим, что ранее глава Службы безопасности Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона "О Службе безопасности Украины".

Недавно глава СБУ Иван Баканов в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что в реформе СБУ сокращение штата будет обязательным. Смысл в том, чтобы при необходимости (например, возникновении угрозы) формировать соответствующий орган в структуре СБУ для решения проблемы, а не иметь его на постоянной основе.

Ранее президент Владимир Зеленский поставил задачу новому главе СБУ. Подробнее смотрите на видео:

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