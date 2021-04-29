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В Харьковской области столкнулись легковушки: много пострадавших (фото)

29 апреля, 11:31

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Полиция расследует обстоятельства ДТП в Харьковской области – на трассе столкнулись две легковушки – подробности происшествия

Возле села Хролы в Харьковской области столкнулись два легковых автомобиля. Водители транспортных средств и их пассажиры, всего семь человек, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ "21011" не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21099" под управлением 64-летнего водителя.

В результате ДТП травмы получили водитель ВАЗ "21011" и трое его пассажиров 16, 17 и 18 лет, а также водитель ВАЗ "21099" и его пассажиры – две 34-летние женщины.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

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Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье в ДТП погиб молодой патрульный, есть еще жертвы.

Также напомним, в Ровенской области столкнулись пять автомобилей, есть пострадавший.

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