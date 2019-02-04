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В Харьковской области в жилом доме прогремел взрыв: погибла женщина

Сегодня, 14:03

От полученных травм женщина погибла на месте

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области.
В Харьковской области в жилом доме прогремел взрыв: погибла женщина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/829/58d/5c582958deba0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/829/58d/5c582958deba0.jpg Харьков От полученных травм женщина погибла на месте

В Харьковской области жилом доме взорвался котел. Погибла 35-летняя женщина, сообщили в пресс-службе полиции области.

Трагедия произошла 3 февраля в селе Русская Лозовая в Дергачевском районе. По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушения правил эксплуатации твердотопливного котла отопления. От полученных травм жительница дома скончалась на месте. Ее тело уже направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай"", – рассказали в полиции.

Напомним, не так давно под Харьковом в частном жилом доме взорвался котел. Пострадал мужчина, его карета "скорой" госпитализировала в областную больницу. Кроме того, ранее в Харькове на улице Зеленодольской нашли тело мужчины, который погиб от взрыва гранаты. 

А в августе в многоэтажном доме Харькова по адресу ул. Танкопия, 11/2 произошел взрыв газа. Тогда за медпомощью обратились пять человек с незначительными резано-осколочными ранами.

 

 

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Тег взрыв, женщина, погибла, харьковская область, котел, жилой дом

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