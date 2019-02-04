В Харьковской области в жилом доме прогремел взрыв: погибла женщина
От полученных травм женщина погибла на месте
В Харьковской области жилом доме взорвался котел. Погибла 35-летняя женщина, сообщили в пресс-службе полиции области.
Трагедия произошла 3 февраля в селе Русская Лозовая в Дергачевском районе. По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушения правил эксплуатации твердотопливного котла отопления. От полученных травм жительница дома скончалась на месте. Ее тело уже направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.
"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай"", – рассказали в полиции.
Напомним, не так давно под Харьковом в частном жилом доме взорвался котел. Пострадал мужчина, его карета "скорой" госпитализировала в областную больницу. Кроме того, ранее в Харькове на улице Зеленодольской нашли тело мужчины, который погиб от взрыва гранаты.
А в августе в многоэтажном доме Харькова по адресу ул. Танкопия, 11/2 произошел взрыв газа. Тогда за медпомощью обратились пять человек с незначительными резано-осколочными ранами.
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