﻿В многоэтажном доме Харькова произошел взрыв газа

За медпомощью обратились пять человек с незначительными резано-осколочными ранами

В субботу, 11 августа, в Харькове в многоэтажном жилом доме по адресу ул. Танкопия, 11/2 произошел взрыв газа, в результате чего за медицинской помощью обратились 5 человек. Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели по прибытию на место установили, что горит квартира на первом этаже дома и балкон на втором этаже.

"По словам соседей, чувствовался резкий запах газа и была вызвана аварийная газовая служба. При обследовании работниками газовой службы подъезда произошел взрыв", – сообщили в ведомстве.

В результате пожара в квартире выбиты входные двери, окна, балконная рама, повреждена внешняя бетонная плита балкона и двери подъезда. Несущие конструкции не разрушены. Пожар, площадью 35 кв.м, ликвидировали в 16:11. Предварительная причина пожара – взрыв природного газа.

Пожарные спасли пять человек (из них трое детей), эвакуировали 12 человек (из них трое детей) с верхних этажей.

К сотрудникам скорой медицинской помощи обратились 5 человек с незначительными резано-осколочными ранами. Помощь оказана на месте, от госпитализации отказались.

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