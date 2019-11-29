В Харьковской области взорвали и обчистили банкомат: появились фото и видео

Фото: ГУНП в Харьковской области

В городе Первомайский ночь 29 ноября не прошла без приключений – неизвестные взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами.

В пресс-службе полиции в Харьковской области рассказали, что о взрыве им сообщили в 2:59. На место сразу же выехали взрывотехники. Выяснилось, что злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Также они украли четыре кассеты с деньгами.

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Копы уже начали расследование инцидента и разыскивают преступников.

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Ранее в результате взрыва банкомата на улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тыс. грн.

Также ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь.

А в Запорожье взорвали банкомат, установленный в магазине, на первом этаже жилого пятиэтажного здания, уничтожив при этом и магазин, где стоял аппарат. Фасад здания оказался серьезно поврежден, но удалось ли похитить деньги, не сообщалось.

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