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В Изюме оккупанты разбомбили больницу: люди как могли выбирались из-под завалов (видео)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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8 марта, 15:51
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Россияне продолжают уничтожать жилые дома и больницы, не думая о мирных людях
В Харьковской области оккупанты разбомбили больницу
В Харьковской области оккупанты разбомбили больницу / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты полностью разрушили больницу в Изюме, что в Харьковской области. Больные выбирались из-под завалов как могли.

Об этом сообщил заместитель мэра Владимир Мацокин в Facebook.

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"Я думал, что врата ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приемное отделение нашей ЦГБ. Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из-под завалов как могли", – написал Мацокин.

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Ситуация в Украине 8 марта

С начала вторжения РФ в Украину прошло почти две недели, но своих целей оккупанты не достигли – наши защитники успешно отражают атаки и наносят жесткие удары.

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