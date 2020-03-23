В Изюме учителя и воспитатели детских садов будут патрулировать улицы

Волонтеров закрепят за территориями , на которых они будут ловить нарушителей карантина

Воспитатели вместо патрульных. В городе Изюме в Харьковской области, где на днях ввели режим чрезвычайной ситуации, преподаватели школ и садиков выйдут на улицы, чтобы начать ловить нарушителей карантина. А при необходимости вызывать будут патрульных. Потому что местные жители пренебрегают ограничительными мерами. Взрослые гуляют на пикниках, а дети играют на площадках. Власти города напоминают: главное правило в настоящее время – сидеть дома. Это необходимо ради безопасности каждого.

Владимир Мацокин. заместитель Изюмского городского головы по гуманитарным вопросам:

"С понедельника усилиями педагогов наших учебных заведений, в том числе дошкольных, будет согласно закрепленным территория, проводиться патрулирование, основной целью которого является разъяснение школьникам и их родителям основных принципов проведения карантина". В тренде На Донбассе не утихают вражеские обстрелы: где было "жарко"

В городе Изюме в Харьковской области преподаватели школ и садиков выйдут на улицы. Они будут ловить нарушителей карантина. А при необходимости вызывать патрульных. Потому что люди пренебрегают ограничительными мерами. Взрослые гуляют на пикниках, а дети играют на площадках.

А тем временем министр здравоохранения Илья Емец заявил, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.

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