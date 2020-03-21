В Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации

В Харькове и области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса.
Соответствующее решение было принято комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуация Харьковской областной государственной администрации.
Глава областной полиции Валерий Сокуренко заявил, что в ближайшее время профильным службам предстоит составить список объектов критической инфраструктуры и взять их под охрану.
Кроме того, будет решаться вопрос полной остановке общественного транспорта.
Заместитель главы Харьковской ОГА Михаил Черняк отметил, что больницы города и региона обеспечены всем необходимым и готовы к приему пациентов.
Ранее о введении режима чрезвычайной ситуации объявили в Тернопольской области. С понедельника, 23 марта, в городе будет остановлен общественный транспорт.
Напомним, что с воскресенья, 22 марта, в Киеве прекращаются пассажирские перевозки, сообщил глава МВД Арсен Аваков. Также он заявил о необходимости введения тотального карантина с более жествими мерами.
Тем временем, президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса.
На сайте "Сегодня" вы можете узнать, в чем отличия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.
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