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В Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации

21 марта, 16:34

Руслан Ровик

Режим ЧС ввели на всей территории Харькова и области

В Харькове и области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса.

Соответствующее решение было принято комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуация Харьковской областной государственной администрации.

Глава областной полиции Валерий Сокуренко заявил, что в ближайшее время профильным службам предстоит составить список объектов критической инфраструктуры и взять их под охрану.

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Кроме того, будет решаться вопрос полной остановке общественного транспорта.

Заместитель главы Харьковской ОГА Михаил Черняк отметил, что больницы города и региона обеспечены всем необходимым и готовы к приему пациентов.

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Ранее о введении режима чрезвычайной ситуации объявили в Тернопольской области. С понедельника, 23 марта, в городе будет остановлен общественный транспорт.

Напомним, что с воскресенья, 22 марта, в Киеве прекращаются пассажирские перевозки, сообщил глава МВД Арсен Аваков. Также он заявил о необходимости введения тотального карантина с более жествими мерами.

Тем временем, президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса.

На сайте "Сегодня" вы можете узнать, в чем отличия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Харьков карантин харьковская область чрезвычайная ситуация коронавирус

Источник: Сегодня

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