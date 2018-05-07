В Изюме выставили на аукцион памятник Ленину

Вчера, 18:07

Стартовая цена бронзовой скульптуры составляет более 500 тысяч гривен

Фото: Prozorro
Фото: Prozorro

Власти города Изюм, Харьковской области, выставили на продажу демонтированный памятник Ленину – стартовая цена бронзовой скульптуры на электронном аукционе составляет 522,5 тысячи гривен. Соответствующий лот размещен на странице ProZorro.

Скульптура отлита из бронзы, ее высота – 3,75 метров, без надписей. Памятник демонтирован и находится в городе Изюм. Предложения на покупку постамента будут принимать до 16-го мая, а на следующий день проведут аукцион.

Напомним, ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что памятники Ленину в Украине остались только в оккупированных районах.

"Демонтированы 2389 памятников, из них 1320 памятников Ленина. По нашей информации, Ленина в городах больше нет – на территории, которая контролируется Украиной. Возможно, они остались в сельской местности и на территории предприятий. Дело в том, что в реестрах они никогда не существовали, их можно демонтировать только по факту обнаружения", – сказал он.

По его словам, большая часть этих скульптур – это "обычные гипсовые фигуры, которые не представляют ни материальной, ни исторической ценностии, и создавались по единому канону"

"Они уничтожены, конечно. Те, которые представляют собой материальную стоимость, например из бронзы, могли быть переплавлены. Часть сохраняется для музея. Надеюсь, в конце этого года мы сможем основать такой музей в Киеве, на территории ВДНХ. Это будет музей монуметальной пропаганды СССР. Осенью этого года мы его анонсируем", – сказал он.

Ранее Вятрович заявил, что переименование населенных пунктов и улиц в Украине поможет создать препятствие для антиукраинских действий в нашей стране.
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Источник:

"Сегодня"

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