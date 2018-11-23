В кафе Харькова ночью вспыхнул масштабный пожар: появились фото и видео

Вчера, 13:41

По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение мер безопасности

 


В Индустриальном районе Харькова ночью произошел крупный пожар в кафе – спасатели оценили площадь возгорания в 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Сообщение о возгорании по улице Большая Кольцевая,1, пожарные получили 22 ноября в 22:28. По данным ресурса 2GIS, в этом здании находится кафе "Диамант". К моменту прибытия спасателей огонь охватил внутренние деревянные конструкции крыши здания.

К счастью, людей в помещении заведения не оказалось, и обошлось без пострадавших. Пожарные сумели не допустить проникновения огня на большую площадь, а также внутрь заведения. Уже в 23:16 возгорание было локализовано, а в 00:17 – ликвидировано полностью.

"По предварительным данным, причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления", – заявили в ГСЧС.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что с начала 2018 года в Украине жертвами пожаров стали 1,5 тысяч человек

Как рассказали в ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.
Харьков, пожар, кафе

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Автор:

Таисия Ерохина

Источник:

"Сегодня"

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