В колонии Харькова заключенные готовили массовый бунт: подробности

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В Харькове в Алексеевской исправительной колонии №25 ввели режим особых условий – осужденные готовили бунт. Об этом сообщила Администрация уголовно-исправительной службы в Facebook.

"По имеющейся оперативной информации группа осужденных отрицательной направленности, отбывающих наказание в государственном учреждении "Алексеевская исправительная колония (№ 25)" (далее – учреждение), в ближайшее время планировали осуществить мероприятия, направленные на совершение групповых противоправных действий со стороны осужденных, дестабилизацию оперативной обстановки в указанном учреждении, в том числе с помощью криминалитета с воли, а также отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций", – говорится в сообщении.

В связи с этим в колонии провели обыск и изъято ряд запрещенных предметов, в частности – три мобильных телефона. Осужденные сопротивлялись обыску и "к отдельным осужденным была применена физическая сила и специальные средства – наручники".

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После этого осужденных осмотрели медики. Состояние их здоровья оценивают как удовлетворительное. В связи с ситуацией в колонии ввели режим особых условий. С 8 января в учреждении усилили охрану и надзор за осужденными.

"В настоящее время состояние оперативной обстановки в государственном учреждении "Алексеевская исправительная колония (№25)" удовлетворительное и управляемый администрацией", – отметили в колонии.

Напомним, недавно во время бунта в следственном изоляторе Кропивницкого пострадали 78 человек.

Ранее мы писали о главных причинах, по которым бунтуют украинские заключенные в тюрьмах, колониях и СИЗО. Оказалось, что беспорядки начинаются по указанию криминальных авторитетов или из-за жадности тюремщиков.

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