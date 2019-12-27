Бунт в СИЗО Кропивницкого: число пострадавших значительно возросло

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Во время бунта в следственном изоляторе Кропивницкого пострадали 78 человек. Ранее сообщалось о применении спецназом специальных средств по отношению к 25 заключенным.

Об этом заявил региональный представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Кировоградской области Олег Кошевой.

По его словам, число пострадавших может возрасти, а пока что идет обследование заключенных, причем некоторые пострадавшие обращаются по нескольку раз и получают помощь.

"Процесс фиксации избиения заключенных продолжался и продолжается, это далеко не всегда новые телесные повреждения, большинство случаев касается событий 16-18 декабря, когда была спецоперация в СИЗО. Сейчас есть 98 обращений от 78 человек. 25 лицам, у которых были явные повреждения, сразу оказана помощь. В дальнейшем количество пострадавших росло по мере обследования медицинским работником", – сказал он.

Кошевой добавил, что несколько дней назад был зафиксирован случай применения физической силы к заключенным, который напрямую не связан с бунтом и имел место 23-24 декабря.

"В одной из камер зафиксировали, что к четырем лицам применили физическую силу. Этот инцидент задокументирован, мы вызвали следственно-оперативную группу. У четырех пострадавших есть ссадины от дубинок в области спины, поясницы и ног. По данному факту будет продолжаться досудебное расследование", – заявил чиновник, добавив, что сейчас ситуация в СИЗО контролируется.

Между тем, в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области сообщили, что было открыто уголовное производство по факту превышения власти и служебных полномочий во время обысков в СИЗО и в рамках этого производства проверены факты избиения заключенных.

Отметим, что ранее мы писали о главных причинах, по которым бунтуют украинские заключенные в тюрьмах, колониях и СИЗО. Оказалось, что беспорядки начинаются по указанию криминальных авторитетов или из-за жадности тюремщиков.

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