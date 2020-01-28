В Лозовой 19-летняя девушка жестоко убила своего кота

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Жительница города Лозовая убила собственного кота. С соответствующим заявлением к правоохранительные органы обратился представитель одного из общественных формирований, сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, ЧП произошло 19 января около 1:00 возле одной из многоэтажек на территории города Лозовая.

"Девушка сначала ударила кота о дерево, после чего зарезала животное, которое находилось еще в сознании", – рассказали в полиции.

Полицейские установили злоумышленницу и доставили ее в Лозовской отдел. "19-летняя гражданка свою вину признала, однако причину своего поступка не объясняет", – добавили в ГУ НП в Харьковской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет. В настоящее время устанавливаются все свидетели происшествия.

В то же время пользователь соцсети под ником Ёлка Ёлочка отмечает, что знает юную живодерку. По словам женщины, у убийцы дома проживают два кота и щенок, и буквально каждый вечер из ее квартиры доносятся душераздирающие крики животных.

Другие пользователи в комментариях отмечают, что живодерка работает в одном из магазинов города.

Напомним, в Черкасской области полиция открыла уголовное производство по факту жестокого убийства собаки жителем одного из сел Каменского района. Как сообщили в областном управлении Нацполиции, в районное отделение поступило сообщение о том, что на заборе у дома одного из местных жителей висит мертвая собака.

"Когда правоохранители прибыли по вызову, мужчина уже успел снять с забора мертвое животное и выбросить его в яму. Копам мужчина рассказал, что от собаки он неоднократно пытался избавиться, поскольку она мешала ему отдыхать", – говорится в сообщении.

А недавно во Львовской области для выброшенной из окна многоэтажки кошки нашли новую семью. Подростки выбросили животное с девятого этажа и сняли это на видео.

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