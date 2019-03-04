Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,58
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В подземке Харькова начали тестировать электронный билет

Сегодня, 11:22

Систему электронного билета решили запустить со станции "Госпром"

Харьковское метро начало тестировать электронный билет
Харьковское метро начало тестировать электронный билет. Фото: Таисия Ерохина, Сегодня
В подземке Харькова начали тестировать электронный билет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cec/2b0/5c7cec2b07fdf.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cec/2b0/5c7cec2b07fdf.png Харьков Систему электронного билета решили запустить со станции "Госпром"

В Харькове на станции метрополитена "Госпром" начали тестировать работу электронного билета. Пока что валидатор установили только на одном турникете, также там появился и терминал для пополнения и покупки e-ticket.

Стоит отметить, что на следующий день после запуска тестирования на турникете появилась надпись – "Временно не работает", однако проблему оперативно устранили.

Напомним, еще в конце 2017-го года система единого проездного билета появилась в трамваях и троллейбусах, а вот в метрополитене обещали наладить ее работу к 1 января 2018-го, но сроки неоднократно сдвигались – на февраль, сентябрь и ноябрь.

По словам чиновников, процесс затянулся из-за технических задач и законодательных нюансов, касающихся выдачи проездных карт льготникам.

Напомним, ранее тестирование электронного билета началось в Киеве – с 1 ноября 2018 года специалисты проверяли работоспособность системы, исправность валидаторов, выдерживает ли система нагрузки. 

Ожидается, что действие е-билета будет распространяться на все виды общественного транспорта на основе бесконтактной электронной пластиковой карты (транспортной карты), карточки киевлянина или QR-кода для единовременной оплаты проезда в электронном или бумажном виде.

Ранее мы писали, что на станциях метро Киева появились автоматы по продаже е-билетов. Один неподключенный автомат киевляне увидели на "Крещатике".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Харьков, метро, электронный билет

Вы сейчас просматриваете новость " В подземке Харькова начали тестировать электронный билет". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Электронные билеты в транспорте столицы: чем недовольны киевляне

19 февраля, 13:20

Тест автоматизированной системы оплаты проезда – первые претензии пассажиров

В Киеве тестируют е-билет: первые итоги

13 февраля, 18:56

Власти рассказали, как рассчитываться по-новому и сколько поездок уже совершено

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Украинские воины жестко высказались о Зеленском

“Автокефалия ненастоящая, а Епифаний - внук Филарета” - Софроний

Коллега рассказал, кто такой на самом деле Владимир Зеленский

Дом, машины, жена и дети. Все о личной жизни Владимира Зеленского

Крым и Калининград наши: НАТО озвучила четкий план подавления РФ

В Германии заявили, что ошиблись в отношении Украины

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ
Загрузка...

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Сегодня, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

Вчера, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

2 марта, 07:51

За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

2 марта, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

"Донбасс будет до Днестра". У Соловьева дерзко пригрозили Украине

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников