В подземке Харькова начали тестировать электронный билет

Систему электронного билета решили запустить со станции "Госпром"

Харьковское метро начало тестировать электронный билет. Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

В подземке Харькова начали тестировать электронный билет Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cec/2b0/5c7cec2b07fdf.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cec/2b0/5c7cec2b07fdf.png 2019-03-04T11:22:29+02:00 Харьков Систему электронного билета решили запустить со станции "Госпром"

В Харькове на станции метрополитена "Госпром" начали тестировать работу электронного билета. Пока что валидатор установили только на одном турникете, также там появился и терминал для пополнения и покупки e-ticket.

Стоит отметить, что на следующий день после запуска тестирования на турникете появилась надпись – "Временно не работает", однако проблему оперативно устранили.

Напомним, еще в конце 2017-го года система единого проездного билета появилась в трамваях и троллейбусах, а вот в метрополитене обещали наладить ее работу к 1 января 2018-го, но сроки неоднократно сдвигались – на февраль, сентябрь и ноябрь.







По словам чиновников, процесс затянулся из-за технических задач и законодательных нюансов, касающихся выдачи проездных карт льготникам.

Напомним, ранее тестирование электронного билета началось в Киеве – с 1 ноября 2018 года специалисты проверяли работоспособность системы, исправность валидаторов, выдерживает ли система нагрузки.

Ожидается, что действие е-билета будет распространяться на все виды общественного транспорта на основе бесконтактной электронной пластиковой карты (транспортной карты), карточки киевлянина или QR-кода для единовременной оплаты проезда в электронном или бумажном виде.

Ранее мы писали, что на станциях метро Киева появились автоматы по продаже е-билетов. Один неподключенный автомат киевляне увидели на "Крещатике".

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.