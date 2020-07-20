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В результате стрельбы в ночном клубе Харькова ранены двое мужчин

20 июля, 02:06

Елена Вус Елена Вус

По предварительной информации, инцидент произошел в караоке-зале ресторана Panorama

В результате перестрелки в одном из харьковских развлекательных заведений двое мужчин 37 и 27 лет с огнестрельными ранениями грудной клетки были доставлены в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Сообщения о пострадавших по адресу переулок Костюринский, 2 поступило в Основянский отдел полиции со скорой помощи.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание в соответствии с санкциями статей предусматривает до 7 лет лишения свободы.

В свою очередь, местное издание "АТН" со ссылкой на очевидцев сообщает, что инцидент произошел около 1:20 воскресенья, 19 июля, в караоке-зале ресторана Panorama.

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