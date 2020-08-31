В "Слуге народа" выдвинули кандидата в мэры Харькова

Во время всеукраинского съезда партии "Слуга народа" назвали людей, которые примут участие в местных выборах.

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Так, кандидатом в мэры Харькова стал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, сообщает vgorode. Глава партии Александр Корниенко рассказал, что кандидаты прошли секретное обучение в течение двух дней.

Как известно, кандидатом в мэры Одессы от партии "Слуга народа" стал юморист Олег Филимонов. По мнению кандидата, одесситы уже устали от того, что достижения города часто приписывают как заслугу Труханова, хотя все в городе делают за бюджетные деньги.

Напомним, мы рассказывали, что в Киеве перед началом съезда партии "Слуга народа" произошла стычка участников акции протеста с полицией. Митингующие вышли на улицу с требованием разобраться с обманом инвесторов на строительстве жилых комплексов.

Также мы сообщали, что ранее партия "Слуга народа" представила свой предвыборный слоган и новый "флаг" Украины, под которым она пойдет на выборы. "Украина – это ты!", под таким лозунгом партия запускает первый этап избирательной кампании.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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