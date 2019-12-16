В старинной харьковской мастерской стеклодувы творят настоящие чудеса: видео

Мастера-стеклодувы выдувают мышиную армию к Новому году и делятся секретами

Велосипед в банке, полупрозрачная новогодняя елка и армия крыс из стекла… В Харькове работает старинная мастерская, в которой 130 лет назад изготавливали керосиновые лампы, годами освещавшие городские улицы. Стеклодувы поделились секретами ремесла с новостями "Сегодня".

Керосиновая горелка на полную мощность, в глазах сосредоточенность. Работа со стеклом не терпит ошибок, а значит, и лишнего волнения.

"Температура размягчения чешского термостойкого стекла – 550 градусов. Но это только размягчение. Для того, чтоб с ним работать, нужно нагреть его до 1000-1100 градусов", – говорит Юрий Набойченко, опытный стеклодув.

Старинная мастерская работает при Харьковской политехнике. Сейчас здесь изготавливают преимущественно колбы и пробирки для химического факультета. Но сто лет назад благодаря здешним стеклодувам в Харькове появилось уличное освещение.

Анна Быстриченко, директор музея истории Харьковской политехники:

"Первые газовые фонари, которыми освещалась территория нашего университета, как раз были изготовлены здесь. Наш университет в следующем 2020 году будет отмечать свою 135 годовщину. Многие мастерские, которые существовали еще тогда, в конце 19 века, возродились и в наше время".

Все изделия – полностью ручная работа. Из стеклянных трубок или проводов здесь выдувают и скручивают не только лабораторную тару, но и скульптуры любых форм и размеров.

"Закручиваю. Вообще надо вращать всегда одинаково двумя руками. Но, чтоб закрутить, надо одной чуть медленнее вращать", – объясняет хитрости работы Никита Восковых, ученик стеклодувной мастерской.

Главный университетский стеклодув, Игорь Красиля, учился у легендарных ремесленников. В этой же мастерской творили стеклянные чудеса. Теперь сам учит других:

"Многие думают, что нужно очень сильно дуть. На самом деле дуют только щеками. Выдуваем мы с помощью щек: легко подуть и оно быстро раздувается".

Сложные изделия, вроде велосипедиста в стакане, обязательно выжигают в печи в течение 12 часов, чтобы не были хрупкими. Если стеклу надо добавить цвета – мастер покрывает изделие слоем настоящего золота или серебра.

"В зависимости от способа напыления, и как долго держишь ты в пламени серебро – настолько и ложится слой", – объясняет мастер.

Накануне новогодних праздников стеклодувам не до рутинной работы. Целыми днями выдувают елочные украшения и армию маленьких крыс – символов 2020 года по восточному календарю.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как мастерица в Днепре создает уникальные украшения. В ее коллекции есть ожерелья в виде различных ягод, серьги из граната, а также брошь в виде яблока.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама