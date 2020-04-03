В Украине появилась первая волонтерская горячая линия по вопросам COVID-19 и карантина

Операторы колл-центра будут отвечать на вопросы про коронавирус и подсказывать, где получить помощь

Первую в Украине волонтерскую горячую линию "Стоп COVID-19" открыли в Харькове. Работники колл-центра будут круглосуточно и бесплатно отвечать на вопросы про коронавирусную инфекцию. Куда обращаться, как правильно действовать в различных ситуациях: от появления симптомов, до жалоб на нарушителей карантинного режима. Заявки от тех, кто будет просить о помощи, будут перенаправлять к соцслужбам или волонтерам. Те работают в каждом районе города и области. Сейчас работают 20 телефонных линий. При необходимости количество операторов обещают увеличить. А еще запустить информационный сайт и канал в телеграмме.

"Если ситуация более сложная, требует медицинской консультации, то мы предоставляем телефоны врачей, которые готовы бесплатно, на бесплатной основе помогать с консультациями", – отмечает Евгения Тимошенко, менеджер горячей линии "Стоп COVID-19".

Андрей Шейнин, соорганизатор горячей линии "Стоп COVID-19":

"У нас есть несколько волонтеров, которые психологи профессиональные. Это может быть и помощь от государственных служб. Это может быть волонтерская помощь. Например, сходить в магазин или в аптеку. Принести что-то. Так и помощь продуктовыми наборами. Когда мы соберем достаточно средств".

А тем временем стало известно, что карантин усилили. Новости "Сегодня" разобрались, что будет запрещено в Украине с 6 апреля. Украинцы теперь не смогут собираться компаниями больше двух человек как на улице, так и в подъездах своих домов.

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