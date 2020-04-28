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В военном госпитале Харькова выявили вспышку коронавируса

28 апреля, 00:33

Елена Вус

Несколько случаев болезни протекают бессимптомно, из-за чего врачи сомневаются в диагнозе

В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона – Харьковском военном госпитале – выявлена вспышка коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в эфире UA:Харків.

По его словам, у 14 пациентов подтвердили инфицирование вирусом.

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"Там зафиксировано 14 человек на сегодня. Из них восемь врачей, которые там работают, девятый прикрепленный, находится в командировке, и пять военнослужащих", – сообщил Кучер.

При этом он добавил, что несколько случаев болезни протекают бессимптомно, из-за чего врачи сомневаются в диагнозе.

"При этом врачи, у которых установлено инфицирование, не верят, что они болеют. Они у своего руководства получили разрешение направить образцы еще в Киев, чтобы проверить наличие коронавируса", - сообщил глава ОГА.

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Напомним, что в рядах Вооруженных сил Украины за последние сутки подтвердили шесть новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заболевших составляет 44 человека.

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О первом случае инфицирования в ВСУ сообщили 2 апреля – вирус обнаружили у врача Хмельницкого военного госпиталя. Она же стала и первым выздоровевшим пациентом-военным.

Также военнослужащие Вооруженных сил Украины записали обращение для украинцев с просьбой оставаться дома:

Видео: Минобороны Украины

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Харьков коронавирус военный госпиталь военный госпиталь Харькова COVID-19

Источник: Интерфакс-Украина

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