В рядах ВСУ обнаружили еще шесть случаев коронавируса, четыре – в Харьковской области

В Вооруженных силах по всей Украине подтверждено 44 больных COVID-19

В рядах Вооруженных сил Украины за последние сутки подтвердили шесть новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заболевших составляет 44 человека.

Об этом сообщили на официальном сайте Министерства обороны.

"За минувшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания острым респираторным заболеванием COVID-19. Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (в Северном регионе), в Харьковской области четверо военнослужащих лечатся дома под присмотром медицинской службы", - говорится в сообщении.

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Состояние здоровья пациентов оценивают, как удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

В то же время, по данным медицинской службы, за время пандемии выздоровели 18 человек, двое военнослужащих с коронавирусом умерли

Между тем, на изоляции находится 361 военных, причем у 117 из них в ближайшие трое суток срок карантина закончится.

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"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с ближайшими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг тех, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не навлекайте опасность на себя и свою семью лишними контактами. Оставайтесь дома", - призвали в Минобороны.

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Напомним, о первом случае инфицирования в ВСУ сообщили 2 апреля – вирус обнаружили у врача Хмельницкого военного госпиталя. Она же стала и первым выздоровевшим пациентом-военным.

На данный момент в Украине лабораторно подтвердили 9009 случаев COVID-19. Из них 220 оказались летальными, а 864 пациентов удалось вылечить.

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Также мы сообщали, что в Украине карантин продлили до 11 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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