В зоопарке Харькова родились милые пекари

Через несколько часов после рождения свинки начали ходить

В зоопарке Харькова родились милые пекари 2019-03-18T13:04:00+02:00 Харьков Через несколько часов после рождения свинки начали ходить









В харьковском зоопарке произошло пополнение в семье пекари. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского экологичного парка.

По данным сотрудников зверинца, через несколько часов после рождения свинки начали ходить, а на следующий день семь свинок всюду следовали за мамой. На данный момент их основным кормом является материнское молоко, но совсем скоро они перейдут на взрослый рацион, куда входят сочные овощи, фрукты и ягоды. Также сотрудники зоопарка отмечают, что потомство дали несколько самок, которые живут стадом.

Пекариевые — семейство нежвачных парнокопытных млекопитающих. Прежде причислялись к семейству свиней. Слово "пекари" заимствовано из языка бразильских индейцев тупи. Оно переводится как "зверь, проделывающий много дорог в лесу".

Ранее мы писали, в Винницком зоопарке можно понаблюдать за настоящим бэби-бумом: тут родились альпаки, ламы, обезьянки и сурикаты. За малышами в зоопарке присматривают опытные сотрудники. К каждому из них тут особый подход: составляют индивидуальный рацион, греют инфракрасными лампами и держат в закрытых вольерах, чтобы инфекцию от людей не подцепили.

Также напомним, что Стамбульский зоопарк пополнился "клубничным" малышом. В одном из вольеров поселился тигренок редчайшего окраса – малыш уже обживается, играет с игрушками и хорошо ест.

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