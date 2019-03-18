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Одесса выделит клиникам на стерилизацию котов 900 тысяч грн

Сегодня, 10:28

Три клиники будут проводить процедуры для бездомных животных за счет городского бюджета

Город котов. Хвостатых в Одессе любят и подкармливают, а теперь и в ветклиники носить будут. Фото: А. Калинина
Город котов. Хвостатых в Одессе любят и подкармливают, а теперь и в ветклиники носить будут. Фото: А. Калинина.
Одесса выделит клиникам на стерилизацию котов 900 тысяч грн //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f54/8d7/5c8f548d7da35.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f54/8d7/5c8f548d7da35.png Одесса Три клиники будут проводить процедуры для бездомных животных за счет городского бюджета

В Одессе будут бесплатно стерилизовать и вакцинировать бездомных котов. Процедуры в рамках городской программы охраны животного мира и регулирования численности бездомных животных будут проводить три ветеринарные клиники, выбранные по результатам тендера.

На эти ветеринарные манипуляции в городской казне предусмотрели 900 тысяч грн.

"Для этого необходимо сделать фото беспризорного животного (кота/кошки) в среде обитания, связаться с клиникой из списка и обсудить время и дату приема, — инструктируют в пресс-службе муниципалитета. — Принести животное в клинику и получить направление на бесплатную стерилизицию и вакцинацию беспризорного животного. Прийти в назначенное время в клинику за животным и вернуть его в среду обитания".

Так, усатых-полосатых можно нести в клинику на ул. Академика Вильямса, 73/1 (тел. (095) 925-91-69), ул. Софиевская, 32 (тел. 703-69-14), ул. Партизанская, 8 (тел. 703-28-87). 

К слову, программа охраны животного мира рассчитана на шесть лет. По плану, в 2019-м закупят корм для животных, вакцины от бешенства и лекарства для благотворительного учреждения "Приют для защиты и помощи бездомным животным".

Также среди прочего выделят деньги на проведение лабораторных исследований по выявлению инфекционных заболеваний у бездомных животных, регистрацию и ведение их учета, обустройство площадок для выгула и дрессировки собак. В целом же в 2019-м на помощь хвостатым беспризорникам потратят 3,14 млн грн.

Зоозащитники, в свою очередь, говорят, что три клиники для масштабов Одессы — это очень мало.

"Это лучше, чем ничего, но хотелось бы больше, конечно, — поделилась с нами зоозащитница Елена Марченко. — Механизм действия для меня лично не очень понятен и не удобен. Может, потом его будут дорабатывать". Вторит ей и Ирина Момот: "Опекают животных в основном старушки, а какая старушка может сделать фотографию и принести кота в клинику, которая одна на весь район". 

Ранее мы писали, что в Киеве бездомных котов поселят в "котохаты". Всего по столице планируют установить 18 кошачьих домиков.

А в Полтаве волонтеры создали базу доноров крови животных. Полтавские волонтеры создали базу доноров для животных.

Ранее сообщалось, что в одном из крупнейших городов Южно-Африканской Республики впервые за два года пошел дождь. Радуются и люди, и животные. Ведь дышать в это время гораздо легче в портовом городе. Местная жительница опубликовала видео, на котором ее двухлетний лабрадор по кличке Белла, которая никогда не видела дождя, пришла от этого в восторг.

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Тег животные, собаки, вакцинация, коты, стерилизация, бездомные животные, зоозащитники

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АВТОР:

Дана Митанова

Источник:

Сегодня

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