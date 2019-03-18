Одесса выделит клиникам на стерилизацию котов 900 тысяч грн

Три клиники будут проводить процедуры для бездомных животных за счет городского бюджета

Город котов. Хвостатых в Одессе любят и подкармливают, а теперь и в ветклиники носить будут. Фото: А. Калинина.

Одесса выделит клиникам на стерилизацию котов 900 тысяч грн Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f54/8d7/5c8f548d7da35.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f54/8d7/5c8f548d7da35.png 2019-03-18T10:28:00+02:00 Одесса Три клиники будут проводить процедуры для бездомных животных за счет городского бюджета

В Одессе будут бесплатно стерилизовать и вакцинировать бездомных котов. Процедуры в рамках городской программы охраны животного мира и регулирования численности бездомных животных будут проводить три ветеринарные клиники, выбранные по результатам тендера.



На эти ветеринарные манипуляции в городской казне предусмотрели 900 тысяч грн.

"Для этого необходимо сделать фото беспризорного животного (кота/кошки) в среде обитания, связаться с клиникой из списка и обсудить время и дату приема, — инструктируют в пресс-службе муниципалитета. — Принести животное в клинику и получить направление на бесплатную стерилизицию и вакцинацию беспризорного животного. Прийти в назначенное время в клинику за животным и вернуть его в среду обитания".

Так, усатых-полосатых можно нести в клинику на ул. Академика Вильямса, 73/1 (тел. (095) 925-91-69), ул. Софиевская, 32 (тел. 703-69-14), ул. Партизанская, 8 (тел. 703-28-87).



К слову, программа охраны животного мира рассчитана на шесть лет. По плану, в 2019-м закупят корм для животных, вакцины от бешенства и лекарства для благотворительного учреждения "Приют для защиты и помощи бездомным животным".

Также среди прочего выделят деньги на проведение лабораторных исследований по выявлению инфекционных заболеваний у бездомных животных, регистрацию и ведение их учета, обустройство площадок для выгула и дрессировки собак. В целом же в 2019-м на помощь хвостатым беспризорникам потратят 3,14 млн грн.

Зоозащитники, в свою очередь, говорят, что три клиники для масштабов Одессы — это очень мало.

"Это лучше, чем ничего, но хотелось бы больше, конечно, — поделилась с нами зоозащитница Елена Марченко. — Механизм действия для меня лично не очень понятен и не удобен. Может, потом его будут дорабатывать". Вторит ей и Ирина Момот: "Опекают животных в основном старушки, а какая старушка может сделать фотографию и принести кота в клинику, которая одна на весь район".

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.