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Визит Зеленского в Харьков: люди поделились проблемами с президентом

17 июля, 21:10

После совещания с чиновниками глава государства вышел к горожанам


Во время визита Владимира Зеленского в Харьков многие горожане пришли к стенам здания, где проходило совещание главы государства с чиновниками по "лесному вопросу".

Отметим, что перед началом мероприятия уже было несколько десятков людей, но президент поспешил в зал и не остановился. После завершения общения с чиновниками авто гаранта выехало со двора, где президента все еще ждали люди.

Авто сразу остановилось, машину с обеих сторон окружили местные жители, а Зеленский сначала вышел на одну сторону, а потом на другую, успев немного пообщаться с харьковчанами.

Несколько десятков людей кричали совершенно разные фразы: кто-то просил сделать фото, кто-то требовал отставки некоторых министров Украины, часть людей взывали навести порядок с ситуацией на рынке "Барабашово", а несколько женщин просто выкрикивали "Вова, ты самый лучший и красивый президент".

Многие горожане поддержали "лесную тему" и просили помочь сохранить харьковские леса.

"Этим вопросом я занимаюсь. Вот, прошло совещание", – сказал Зеленский.

Отметим, что были среди толпы и люди с плакатами в поддержку Виктору Сысе, который является директором Гутянского лесхоза, но сегодня в командировке. Это именно ему Зеленский позвонил во время совещания и лично пригласил на разговор о вырубке деревьев в подчиненном лесхозе. Пришли в этот день и жители модульного городка для переселенцев, который, как сообщили в мэрии, находится в аварийном состоянии и людей необходимо отселить до 1 сентября.

"Он сам остановился, вышел, мы кричим – помогите нам, нас выгоняют на улицу! Он сказал, что разберется и попросил оставить мои контакты. Записали фамилию и имя, телефон," – рассказала корреспонденту переселенка из транзитного городка Марина Кирбаба.

Напомним, что перед прибытием в Харьков, во время рабочей поездки в Николаевскую область Зеленский осмотрел участок дороги М-14 Николаев – Кропивницкий и поручил отремонтировать самые проблемные дороги в этой области, а также отчитаться о состоянии других дорог в стране.

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Тег Харьков, вырубка, Зеленский, вырубка леса, Владимир Зеленский

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