Во время ЧП в Балаклее многие жители отказались от эвакуации

Жители Балаклеи признались, что им было очень страшно, но уехать они отказались

Во время инцидента на складе боеприпасов в Балаклее, когда на прошлой неделе там снова гремели взрывы, многие местные жители отказались от эвакуации, которую предложили местные власти. При этом из опасной зоны были вывезены ученики двух школ, расположенных в непосредственной близости от опасного района.

Напомним, в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области сообщили, что 3 мая произошло возгорание сухой травы на технической территории воинской части, которое спровоцировало взрывы боеприпасов на площади около 35 га.

"Сначала было впечатление, что где-то на вокзале выгружают стройматериалы. Непонятные хлопки, мы сразу и не сориентировались. Затем появился дым, и мы отчетливо услышали отдельные взрывы, как на третий день прошлогоднего ЧП. Страшно было, дом дрожал. Нам предложили эвакуацию, но я не поехала. На этот раз многие остались. Хотя были и те, кто очень паниковал", — рассказала журналисту "Сегодня" местная жительница Татьяна Лясковец.

Также жители Балаклеи рассказали о пожарных машинах и вертолетах, которые и в субботу тушили огонь: на арсенале еще оставалось два очага тления. А в воскресенье, 6 мая, по словам местных жителей, в Балаклее все затихло.

Ранее на брифинге Минобороны были названы версии возникновения пожара на арсенале в Балаклее: возможными причинами считаются возгорание сухой травы и искра из выхлопной трубы пожарного танка.