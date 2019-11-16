Военный арсенал в Балаклее не угрожает местным жителям – военные

По данным спасателей, угрозы новых пожаров и взрывов на арсенале нет

/ Фото: Twitter

Военный арсенал в Балаклее, где произошли взрывы во время утилизации боеприпасов, не представляет угрозы для местных жителей.

Об этом заявил командующий Силами логистики Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Олег Вишневский, сообщает Армия Inform.

"В течение ночи составом пожарного наряда осуществлялось патрулирование технической территории. Возгораний и задымлений не наблюдалось. Сейчас военный арсенал является безопасным по взрывопожарной безопасности", – заверил он.

Вишневский уточнил, что сейчас на технической территории военного арсенала продолжаются следственные действия.

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По его словам, после событий 2017 года территория арсенала была очищена почти на 60%.

"Все остальные боеприпасы вывезены или сложены в защищенное бетонное хранилище, на открытых площадках боеприпасы не хранятся", – сообщил Вишневский.

Как сообщали новости "Сегодня", на территории воинской части в Балаклее взорвались боеприпасы. Местные жители не были предупреждены о том, что там идет плановая утилизация снарядов, и в сети стали появляться видео и фото клубов дыма в районе населенного пункта. Люди забили тревогу и думали, что повторяется история 2017 года. Позже в Генштабе объяснили ситуацию, а также констатировали гибель двух военных и тяжелые ранения еще четверых.

В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил членам комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки срочно собраться на заседание и изучить ситуацию в Балаклее, а премьер-министр Алексей Гончарук поручил срочно начать проверку по взрывам.

Напомним, в марте 2017 года на крупнейшем в стране складе боеприпасов, неподалеку от Балаклеи, ночью произошел пожар. Власти эвакуировали население в радиусе 10 километров от эпицентра взрывов (население города – 29 тыс. чел.) – автобусами вывозили людей из опасной зоны. Говоря о причинах аварии, силовики склоняются к диверсии. Читайте все подробности и версии взрывов в Балаклее в 2017 году.

Также отметим, что за последние 16 лет на территории нашей страны горели и взрывались шесть складов с боеприпасами, где-то даже и не раз. Читайте подробней, как в Украине взрывались военные арсеналы.

/ Фото: Сегодня

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