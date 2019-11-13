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Волна минирований в Харькове: полиция и саперы проверили 54 здания, видео

13 ноября, 19:39

Неизвестные сообщили о минировании жилых домов, ТЦ, больниц и вокзалов

По Харькову прокатилась волна "минирований" – полиция и саперы проверяли 54 здания города. Неизвестные сообщили о заложенной взрывчатке в 21-м жилом доме, 21-м торговом центре, восьми больницах, аэропорту и двух вокзалах.

Сколько времени ушло на проверку, стражи порядка не сообщили. В начале сентября такая же масштабная волна псевдоминирований прокатилась по Киеву. Тогда проверяли несколько десятков объектов – мосты, торговые центры, Кабинет министров, Генеральную прокуратуру и жилые дома.

Также мы сообщали о том, как полицейские Киева два дня подряд получали анонимные сообщения о массовых "минированиях". 19 сентября пришлось перепроверить на наличие взрывчатки более полусотни объектов в Киеве: это 11 детсадов, 8 медучреждений, 20 жилых домов, 22 ТРЦ, мосты и госучреждения.

Аналогичное сообщение поступило 20 сентября — и снова для проверок пришлось привлекать кинологов, взрывотехников, киберполицию, поскольку письма с угрозами поступали на электронную почту. К счастью, опасных предметов не обнаружили, но, увы, не нашли и "минеров". Еще одно подобное происшествие произошло в Деснянском районе — тут по телефону заминировали всю улицу Бальзака. Злоумышленника по­­лицейские вычислили.

Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

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Харьков саперы полиция взрывчатка минирование

Источник: Сегодня

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