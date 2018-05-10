Восток Украины предупредили о грозах и заморозках

Сегодня, 17:31

Харьковскую, Луганскую, Донецкую и Сумскую области ожидают заморозки и грозы

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Синоптики предупреждают жителей Харьковской, Луганской, Донецкой и Сумской областей о возможных заморозках. Об этом сообщили в пресс-служба ГСЧС Украины.

По данным Укргидрометцентра, ночью 11 мая в восточных областях ожидается похолодание до +3-0 градусов, а в следующие дни ожидается теплая погода днем (до +14-22), но резкое снижение температуры ночью (до 5-11).

Кроме того, синоптики ожидают, что на выходных и в начале следующей недели на востоке Украины пройдут сильные дожди и грозы.

Напомним, ранее в Гидрометцентре предупредили о том, что над Украиной пересеклись два фронта – холодный и теплый, которые начали между собой "борьбу" за территорию. Поэтому в ближайшие пять дней небо над Украиной в основном будет затянуто тучами, лишь изредка будет показываться Солнце, но сильный ветер будет его "занавешивать" грозовыми облаками.

Также мы писали о том, что, по прогнозам метеорологов, к концу недели жара спадет, но ночные перепады температур в некоторых регионах будут составлять до 10-12 градусов. А запад и юг страны попадет под удар грозовых дождей.
погода, Донбасс, донецкая область, прогноз погоды, харьковская область, заморозки, луганская область, грозы, сумская область

Вы сейчас просматриваете новость "Восток Украины предупредили о грозах и заморозках". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: pixabay

Кочующие грозы и ливни: погоду в Украине резко испортит "битва" теплого и холодного фронтов

Сегодня, 07:40

Синоптики предупредили, что до конца недели и даже после выходных в Украине ожидаются сложные погодные условия

Украина

Прогноз погоды на весь 2018 год: влажное лето и мороз в октябре

9 Января, 07:20

Народник обещает много дождей, Гидрометцентр — "температурные качели", климатологи — морозы
Загрузка...
Загрузка...