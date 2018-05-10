Восток Украины предупредили о грозах и заморозках

Синоптики предупреждают жителей Харьковской, Луганской, Донецкой и Сумской областей о возможных заморозках. Об этом сообщили в пресс-служба ГСЧС Украины.

По данным Укргидрометцентра, ночью 11 мая в восточных областях ожидается похолодание до +3-0 градусов, а в следующие дни ожидается теплая погода днем (до +14-22), но резкое снижение температуры ночью (до 5-11).

Кроме того, синоптики ожидают, что на выходных и в начале следующей недели на востоке Украины пройдут сильные дожди и грозы.

Напомним, ранее в Гидрометцентре предупредили о том, что над Украиной пересеклись два фронта – холодный и теплый, которые начали между собой "борьбу" за территорию. Поэтому в ближайшие пять дней небо над Украиной в основном будет затянуто тучами, лишь изредка будет показываться Солнце, но сильный ветер будет его "занавешивать" грозовыми облаками.

Также мы писали о том, что, по прогнозам метеорологов, к концу недели жара спадет, но ночные перепады температур в некоторых регионах будут составлять до 10-12 градусов. А запад и юг страны попадет под удар грозовых дождей.